Осадки и сильный ветер: какой будет погода в Коми
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 23-27 марта в нашем регионе. До середины недели южные районы республики будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь прогнозируют слабый ветер преимущественно без осадков. В северных районах под влиянием циклонов, которые будут перемещаться по северным морям, ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный юго-западный ветер, на крайнем севере с метелью. Преобладающая температура воздуха ночью -2...-7С, в начале недели до -16С, днём 0...+5С.
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ИСТОЧНИК KP.RU