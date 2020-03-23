Осадки и сильный ветер: какой будет погода в Коми

23 Март 2020 2020-03-23T09:07:03+03:00

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 23-27 марта в нашем регионе. До середины недели южные районы республики будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь прогнозируют слабый ветер преимущественно без осадков. В северных районах под влиянием циклонов, которые будут перемещаться по северным морям, ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный юго-западный ветер, на крайнем севере с метелью. Преобладающая температура воздуха ночью -2...-7С, в начале недели до -16С, днём 0...+5С.

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ИСТОЧНИК KP.RU