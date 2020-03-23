2020-03-23T10:49:28+03:00
Общество

Жители села в Коми присматривают за одиноким лебедем

Пока пернатый красавец живет в полынье
Дарья ЮДИНА
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Сейчас лебедь живет в полынье на реке Луза. Фото Валентинв НовиковойСейчас лебедь живет в полынье на реке Луза. Фото Валентинв Новиковой
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В одной из прилузских групп «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что к селу Объячево прибился одинокий лебедь. Сейчас пернатый красавец живет в полынье на реке Луза.

Сельчане переживают за пернатого красавца. Фото Валентины Новиковой

Сельчане переживают за пернатого красавца. Фото Валентины Новиковой

- Местные жители его усиленно откармливают, ну и любуются. Все очень за него переживают. Внешне вроде здоров, но почему-то отстал от своих, - написала Валентина Новикова.

Напомним, что недавно в Верхнюю Максаковку прибежал лосенок. Его отправят в Ыб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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