2020-03-23T12:11:29+03:00
Общество

Врач-взяточница из военкомата Коми не смогла смягчить приговор

Верховный суд Коми оставил его без изменений
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ирина Чучалина во время работы в комиссии. Фото КомиОнлайнаИрина Чучалина во время работы в комиссии. Фото КомиОнлайна
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Осужденные за взятки от желающих «откосить» от армии призывников экс-председателя комиссии при военкомате Ирина Чучалина и ее сообщница Белла Корчевская просили смягчить наказание, так как считали его излишне суровым. Однако апелляционным определением Верховного суда Коми от 20 марта приговор Сыктывкарского городского суда оставлен без изменений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 7 октября прошлого года на 8 лет тюремного заключения осудили экс-председателя врачебной комиссии республиканского военкомата Ирину Чучалину. Как установлено следствием, женщина организовала группу медработников, которые искали призывников и предлагали им «откосить от армии» за вознаграждение. Освобождение от службы по состоянию здоровья оценивалось в 50–120 тысяч рублей. Ставить липовый диагноз помогал врач Виктор Мусинский, а сообщница Белла Корчевская занималась поиском в соцсетях призывников-взяткодателей.

Всего армии удалось избежать девяти парням. Беллу Корчевскую осудили на два года лишения свободы, а врач-невролог Виктор Мусинский отделался крупным штрафом. Штрафы государству должны выплатить и Чучалина, и Корчевская — 1 млн и 400 тысяч рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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