2020-03-24T09:06:28+03:00
Общество

Пропавшего в Воркуте мужчину нашли

Виталий Широносов сам вышел на связь
Дарья ЮДИНА
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Виталий Широносов пропал 18 марта. Фото с форума поискового отряда "Лиза Алерт"Виталий Широносов пропал 18 марта. Фото с форума поискового отряда "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о прекращении поисков воркутинца Виталия Широносова. Мужчина сам вышел на связь с родственниками. С ним все хорошо, жизни и здоровью воркутинца ничто не угрожает.

Напомним, что Виталий Широносов пропал 18 марта. Члены поискового отряда «Лиза Алерт» распространяли ориентровки с его приметами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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