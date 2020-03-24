Пропавшего в Воркуте мужчину нашли

24 Март 2020 2020-03-24T09:06:28+03:00

Виталий Широносов сам вышел на связь

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о прекращении поисков воркутинца Виталия Широносова. Мужчина сам вышел на связь с родственниками. С ним все хорошо, жизни и здоровью воркутинца ничто не угрожает.

Напомним, что Виталий Широносов пропал 18 марта. Члены поискового отряда «Лиза Алерт» распространяли ориентровки с его приметами.

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ИСТОЧНИК KP.RU