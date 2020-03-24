Пропавшего в Воркуте мужчину нашли
Виталий Широносов сам вышел на связь
Виталий Широносов пропал 18 марта. Фото с форума поискового отряда "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о прекращении поисков воркутинца Виталия Широносова. Мужчина сам вышел на связь с родственниками. С ним все хорошо, жизни и здоровью воркутинца ничто не угрожает.
Напомним, что Виталий Широносов пропал 18 марта. Члены поискового отряда «Лиза Алерт» распространяли ориентровки с его приметами.
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ИСТОЧНИК KP.RU