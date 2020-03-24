В Усинске создадут интерактивную карту раздельного сбора отходов

24 Март 2020 2020-03-24T11:15:02+03:00

Её будут дорабатывать и обновлять

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Управление жилищно-коммунального хозяйства усинской администрации создает интерактивную карту раздельного сбора ТКО. На карте будут отмечены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Пока проект в работе, карта будет дорабатываться и обновляться. Всего в Усиснке установлено 13 специализированных контейнеров.

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Многие затрудняются, с чего начинать раздельный сбор, полагая, что это сложно и ни на что не влияет. Наши герои опровергают это предубеждение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU