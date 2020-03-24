В Усинске создадут интерактивную карту раздельного сбора отходов
Управление жилищно-коммунального хозяйства усинской администрации создает интерактивную карту раздельного сбора ТКО. На карте будут отмечены контейнеры для раздельного сбора мусора.
Пока проект в работе, карта будет дорабатываться и обновляться. Всего в Усиснке установлено 13 специализированных контейнеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU