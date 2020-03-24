2020-03-24T11:15:02+03:00
Общество

В Усинске создадут интерактивную карту раздельного сбора отходов

Её будут дорабатывать и обновлять
Дарья ЮДИНА
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В Усинске появится интерактивная карта раздельного сбора ТКОВ Усинске появится интерактивная карта раздельного сбора ТКОФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Управление жилищно-коммунального хозяйства усинской администрации создает интерактивную карту раздельного сбора ТКО. На карте будут отмечены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Пока проект в работе, карта будет дорабатываться и обновляться. Всего в Усиснке установлено 13 специализированных контейнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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