2020-03-24T16:00:48+03:00
Происшествия

Ухтинка уговорила бойфренда поджечь иномарку экс-супруга

Сладкая парочка заработала условные сроки
Дарья ЮДИНА
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Ухтинка решила согреть свою злость и подначила на поджог своего знакомого - в итоге, минус иномаркаУхтинка решила согреть свою злость и подначила на поджог своего знакомого - в итоге, минус иномарка
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Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Мужчина признан виновным в поджоге машины, его сообщница осуждена за подстрекательство. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что в апреле 2019 года женщина из мести решила уничтожить автомобиль бывшего мужа «Toyota Camry». Девушка пожаловалась на экс-возлюбленного своему знакомому, после чего уговорила его поджечь автомобиль. Бензин для поджога они приобрели на автозаправочной станции, оплатив покупку с помощью банковской карты ухтинки, и отправились к месту стоянки авто. Мужчина облил бензином иномарку и поджег ее, а девушка наблюдала за происходящим. В результате поджога автомобиль рыночной стоимостью 650 тыс. рублей был полностью уничтожен без возможности восстановления.

Мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном и начал возмещать вред, причиненный преступлением. Девушка вину в совершении преступления признала частично, выразив несогласие с размером причиненного ущерба.

Суд назначил мужчине наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы, а девушке – года. Наказание им обоим назначено условно. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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