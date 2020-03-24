В Коми налоговики ограничили прием посетителей из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T16:13:12+03:00

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Из-за коронавируса налоговые инспекции переходят на сокращенный график работы. Начиная с этой недели граждан будет принимать только в будние дни, сообщает пресс-служба УФНС по Коми.

Приема в ближайшие субботы (28 марта, 11 и 25 апреля) не будет. Кроме того, в дни с удлиненным рабочим режимом (по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00) будут принимать только документы: налоговые декларации обращений в письменной форме и заявления, а также будут выдавать справки о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении обязанности об уплате налогов. А вот традиционных консультаций с 18:00 до 20:00 не будет.

- Для минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции налоговая служба рекомендует использовать дистанционные способы обращения в налоговый орган. Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами (там можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом), - сообщает источник.

Интересующие вопросы можно также уточнить по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-2222

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ИСТОЧНИК KP.RU