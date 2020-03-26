В Емве администрация перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T09:54:24+03:00

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Администрация Емвы перешла на дистанционный режим работы из-за прихода коронавируса и введение режима повышенной готовности в Коми. Об этом пишут «Княжпогостские вести». Получить консультацию можно по телефону: 21-0-33(с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 13 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов). Выдавать справки с понедельника по среду с 9 до 10 часов. Направить письменное обращение в администрацию МОГП «Емва» можно по электронной почте или через почтовый ящик. Запись на личные приемы к руководителю администрации и их проведение временно приостановлены. Администрация МОГП «Емва» просит граждан с пониманием отнестись к данной ситуации.

Между тем, в сыктывкарской мэрии на дистанционный режим перевели пока только восемь сотрудников. Об этом сообщила градоначальник Наталья Хозяинова на прошедшей вчера встрече с журналистами. Остальные сотрудники соблюдают профилактические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU