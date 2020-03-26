26 Март 2020 2020-03-26T11:04:21+03:00

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В Гидрометцентре России дали прогноз на весну и лето 2020. Они будут теплыми, но в каждом регионе и в каждом месяце есть свои нюансы.

Так, стало известно, что Сыктывкар ждет «красный» апрель - таким цветом на картах с прогнозом погоды обозначены территории, где температура будет выше нормы. Конечно, климатические нормы для каждого региона свои, теплее будет именно в сравнении с ними.

Пока же радует конец марта. Коми ЦГМС пишет, что последние деньки первого весеннего месяца запомнятся достаточным дневным прогревом воздуха. Уже сейчас на улицах столицы Коми пахнет весной. Осталось лишь дождаться, когда растает снег и сойдут на нет лужи.

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ИСТОЧНИК KP.RU