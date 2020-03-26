2020-03-26T15:27:37+03:00
Общество

Фейки в сети. Полиция Коми опровергла информацию о рейдах по ТРЦ

МВД предупредило об ответственности за распространение недостоверной информации
Анастасия МАШКАЛЕВА
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МВД России по Коми опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.

- Сведения не соответствуют действительности. Аналогичные сообщения выявлены в соцмедиа других регионов России и уже опровергнуты сотрудниками полиции, — говорится в заявлении МВД по Коми.

Там также отмечено, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. МВД призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

Сейчас в Коми, а также во всех других регионах РФ действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, которая была объявлена ВОЗ в марте этого года. В Коми все школы и вузы переведены на дистанционное обучение, запрещено проведение массовых мероприятий. На сегодня в Коми выявлено два случая заражения (один человек выздоровел), в России — 840, в мире — около полумиллиона.

Где найти официальную информацию по коронавирусу?

Официальная информация о ситуации по коронавирусу в Республике Коми размещается в разделе на официальном портале региона: /left/covid19/. Следить за ситуацией можно также с помощью сервиса онлайн консультаций по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот доступен в социальных сетях «ВКонтаке» и Viber.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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