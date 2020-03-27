Нерабочая неделя в Коми: какая погода будет в республике до 31 марта
В северо-восточных районах под влиянием частых циклонов ожидается очень теплая погода, которая будет сопровождаться неблагоприятными погодными явлениями: снегопадами, усилением ветра, метелями, пишет Коми ЦГМС.
На большей части территории Коми под влиянием антициклона с высоким атмосферным давлением небольшие осадки пройдут в отдельные дни (мокрый снег, дождь). Ожидается хороший дневной прогрев воздуха.
Температура воздуха по республике будет преобладать:
- с 26 по 31 марта: ночью +1...-4, при прояснении -6...-11С, днем +2...+7.
- с 28 по 29 марта в южных районах +8...+13°С, на крайнем северо-востоке 30-31 марта -3...-8С.
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ИСТОЧНИК KP.RU