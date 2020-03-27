Печоро-Илычский заповедник перестанет принимать посетителей из-за коронавируса
С 27 марта и до особого распоряжения объекты Печоро-Илычского заповедника прекращают принимать посетителей. В числе закрытых для посетителей будет лосеферма, музей на центральной усадьбе и все экологические тропы, в том числе и маршрут на плато Маньпупунер. Об этом сообщает пресс-служба заповедника. Меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. Посещение рекреационных объектов Печоро-Илычского заповедника прекращено до отдельного распоряжения директора ООПТ.
Управление заповедника в поселке Якша с 28 марта до 5 апреля также будет закрыто. Исключение составит только отдел охраны территории - госинспекторы заповедника продолжат работать.
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Решение принято в связи с распространением коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU