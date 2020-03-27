Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будут работать дорожники с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Среди мер по борьбе с распространением коронавируса, озвученных президентом, народу явно больше всего понравилась целая неделя выходных. Но если прочитать официальный указ, размещенный на сайте Кремля, можно увидеть, что там целых 5 групп предприятий, для которых сделано исключение. Среди них предприятия дорожной сферы: они будут как и прежде на шестидневке.
- Предприятия коммунальной сферы работают в стандартном режиме в целях обеспечения жизнедеятельности города, обеспечения безопасности дорожного движения, - рассказали в управлении информации администрации Сыктывкара.
Предстоящую выходную неделю дорожники в Сыктывкаре будут заниматься ямочным ремонтом, чтобы подготовить дороги к летнему капитальному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Все они будут обеспечены средствами защиты и антисептиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU