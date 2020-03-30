В первые дни апреля в Коми похолодает

30 Март 2020 2020-03-30T09:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Карантинная неделя в республике начнется с похолодания, сообщает Коми ЦГМС.

В понедельник с севера опустится холодный атмосферный фронт, который затянет арктический воздух. Похолодания будет сопровождаться порывистым северным ветром, снегопадами, метелями. В приполярных районах и в Заполярье порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

Температура приблизится к обычным для этих дней значениям, только на северо-востоке будет выше на 2...4С. Днем в понедельник ожидается всего -1...-6С. До конца недели по ночам температура воздуха будет понижаться до -8...-15С. Днем повышаться только до -1...-6С, и только на юге в первые дни апреля — до +2С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми стала одним из лидеров по нововыявленным случаям коронавируса Регион занял пятое место по этому показателю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU