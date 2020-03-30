2020-03-30T09:11:55+03:00
Общество

В первые дни апреля в Коми похолодает

Даже погода говорит людям: «Сидите дома»
Дарья ЮДИНА
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Карантинная неделя в Коми начнется с похолоданияКарантинная неделя в Коми начнется с похолодания
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Карантинная неделя в республике начнется с похолодания, сообщает Коми ЦГМС.

В понедельник с севера опустится холодный атмосферный фронт, который затянет арктический воздух. Похолодания будет сопровождаться порывистым северным ветром, снегопадами, метелями. В приполярных районах и в Заполярье порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

Температура приблизится к обычным для этих дней значениям, только на северо-востоке будет выше на 2...4С. Днем в понедельник ожидается всего -1...-6С. До конца недели по ночам температура воздуха будет понижаться до -8...-15С. Днем повышаться только до -1...-6С, и только на юге в первые дни апреля — до +2С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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