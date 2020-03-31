Сыктывкарцы организовали группу для помощи врачам, которые борются с коронавирусом
Сыктывкарцы организовали в «ВКонтакте» группу помощи «Благодарность нашим врачам» для тех медиков, которые своей каждодневной работой сдерживают быстрое распространение коронавирусной инфекции в регионе.
Правда, как люди будут помогать врачам в режиме полной изоляции пока не ясно. Дело в том, с 31 марта (скорее всего) и службы доставки прекращают свою работу. Пока подробных разъяснений о новом режиме от штаба по борьбе с коронавирусом население не получило.
Однако сама по себе добрая инициатива простых горожан не может уйти от внимания. За короткое время существования группы люди оплатили доставку еды для врачей, к примеру, инфекционной больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU