Режим самоизоляции в Коми: список полезных номеров

2 Апр 2020 2020-04-02T10:44:31+03:00

Список полезных номеров для жителей Коми во время режима самоизоляции

По каким номерам можно заказать доставку еды и узнать все о коронавирусе

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Жители Коми до 12 апреля сидят по домам — в регионе действует режим самоизоляцииhttps://www.spb.kp.ru/daily/27112.4/4189528/. Без крайней надобности на улицу выходить нельзя, особенно пожилым жителям республики и детям. «КП-Коми» публикует список полезных номеров — может жить в четырех стенах станет чуть проще.

Все о коронавирусе

В Коми действует горячая линия по коронавирусу, специалисты которой ответят на все вопросы о новой инфекции. Номер 8-800-55-00000.

Доставка еды и лекарств

В республике пенсионерам с продуктами и лекарствами помогают волонтеры. Оформить заявку можно по номеру 8-908-719-64-91 (Молодая гвардия) или по номеру 8-800-200-43-11 (Волонтеры-медики и ОНФ).

Также в Коми привезти продукты и еду пенсионерам и маломобильным гражданам могут соцработники.

Номера телефонов для оформления заказов у соцработников

И волонтеры, и соцработники носят маски и перчатки. Контакты при доставке сведены к минимуму.

Список номеров, по которым можно заказать платную доставку еду, по ссылке.

Защита трудовых прав

Если ваша организация не входит в список тех, что могут работать во время режима самоизоляции, а работодатель вынуждает работать и нарушать условия самоизоляции, о нарушении можно сообщить в местное управление МВД либо на горячую линию Государственной инспекции труда 8(8212)31-88-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU