2020-04-03T14:06:15+03:00
Общество

Жители Коми старше 65 лет могут продлить больничный в самоизоляции

Максимальный срок - до 20 апреля
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми старше 65 лет во время самоизоляции могут оформить больничные листыЖители Коми старше 65 лет во время самоизоляции могут оформить больничные листы
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Работающие жители Коми старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля, сообщает Росминтруд.

Работодатель должен перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной зарплаты или передать в Фонд соцстрахования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Рассчитывать пособие будут по общим правилам. При стаже более восьми лет больничный лист оплачивается полностью. За основу берётся среднемесячный заработок. Пособие выплатят единовременно в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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