Жители Коми старше 65 лет могут продлить больничный в самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T14:06:15+03:00

Жители Коми старше 65 лет во время самоизоляции могут оформить больничные листы

Изменить размер текста: A A

Работающие жители Коми старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля, сообщает Росминтруд.

Работодатель должен перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной зарплаты или передать в Фонд соцстрахования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Рассчитывать пособие будут по общим правилам. При стаже более восьми лет больничный лист оплачивается полностью. За основу берётся среднемесячный заработок. Пособие выплатят единовременно в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Уважаемые читатели "КП-Коми"! Берегите себя и своих близких, сидите дома - возможности для этого есть!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на получение пропусков поступило 1700 заявок Каждую заявку мэр рассматривает лично (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU