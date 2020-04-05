В Коми продолжат работать дежурные группы в детских садах
В Коми дежурные группы в детских садах, которые функционируют в муниципальных образованиях, продолжат работать во время продленного режима самоизоляции. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.
Решение об открытии групп принимает руководство каждого города и района самостоятельно, исходя из потребности родителей и эпидемиологической ситуации на территории. При необходимости количество детских садов может меняться. Во всех организациях проводятся необходимые санитарно–эпидемиологические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором, — подчеркнула министр.
По состоянию на 3 апреля в Коми работали 87 групп в 82 детских садах:
МО ГО «Сыктывкар» — 2 детских сада
МО ГО «Воркута» — 19
МО ГО «Ухта» — 18
МО МР «Сосногорск» — 14
МО ГО «Усинск» — 9
МО ГО «Инта» — 6
МО МР «Печора» — 3
МО ГО «Вуктыл» — 1
МО МР «Прилузский» — 3
МО МР «Княжпогостский» — 2
МО МР «Койгородский» — 1
МО МР «Усть–Вымский» — 1
МО МР «Усть–Куломский» — 1
МО МР «Усть–Цилемский» — 1
МО МР «Ижемский» — 0
МО МР «Корткеросский» — 0
МО МР «Сыктывдинский» — 0
МО МР «Сысольский» — 0
МО МР «Троицко–Печорский» — 0
МО МР «Удорский» — 0
ИП «Тотошка» (Сыктывдинский район) — 1
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ИСТОЧНИК KP.RU