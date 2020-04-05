В Коми продолжат работать дежурные группы в детских садах

5 Апр 2020 2020-04-05T09:48:53+03:00

При необходимости их количество может измениться

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В Коми дежурные группы в детских садах, которые функционируют в муниципальных образованиях, продолжат работать во время продленного режима самоизоляции. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.

Решение об открытии групп принимает руководство каждого города и района самостоятельно, исходя из потребности родителей и эпидемиологической ситуации на территории. При необходимости количество детских садов может меняться. Во всех организациях проводятся необходимые санитарно–эпидемиологические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором, — подчеркнула министр.

По состоянию на 3 апреля в Коми работали 87 групп в 82 детских садах:

МО ГО «Сыктывкар» — 2 детских сада

МО ГО «Воркута» — 19

МО ГО «Ухта» — 18

МО МР «Сосногорск» — 14

МО ГО «Усинск» — 9

МО ГО «Инта» — 6

МО МР «Печора» — 3

МО ГО «Вуктыл» — 1

МО МР «Прилузский» — 3

МО МР «Княжпогостский» — 2

МО МР «Койгородский» — 1

МО МР «Усть–Вымский» — 1

МО МР «Усть–Куломский» — 1

МО МР «Усть–Цилемский» — 1

МО МР «Ижемский» — 0

МО МР «Корткеросский» — 0

МО МР «Сыктывдинский» — 0

МО МР «Сысольский» — 0

МО МР «Троицко–Печорский» — 0

МО МР «Удорский» — 0

ИП «Тотошка» (Сыктывдинский район) — 1

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ИСТОЧНИК KP.RU