Самоизоляция в Коми: можно ли ездить в магазин на машине и снимать деньги в банкоматах

5 Апр 2020 2020-04-05T14:34:39+03:00

Во время самоизоляции в Коми можно снимать наличные и ездить в магазин на машине

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В Коми режим самоизоляции продлили до 30 апреля включительно. У жителей республики много вопросов: как жить в новых реалиях?

МВД по Коми ответило на некоторые из них. В ведомстве пояснили, что у люди могут доехать до ближайшего магазина за продуктами на машине это не запрещено.

То же правило действует и в том случае, если вам нужно снять наличные в банкомате. Только необходимо помнить о безопасной дистанции в 1,5 метра и при возможности использовать только банковскую карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU