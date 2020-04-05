Самоизоляция в Коми: можно ли ездить в магазин на машине и снимать деньги в банкоматах
В Коми режим самоизоляции продлили до 30 апреля включительно. У жителей республики много вопросов: как жить в новых реалиях?
МВД по Коми ответило на некоторые из них. В ведомстве пояснили, что у люди могут доехать до ближайшего магазина за продуктами на машине это не запрещено.
То же правило действует и в том случае, если вам нужно снять наличные в банкомате. Только необходимо помнить о безопасной дистанции в 1,5 метра и при возможности использовать только банковскую карту.
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ИСТОЧНИК KP.RU