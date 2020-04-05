Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
В конкурсе сочинений «Без срока давности» приняли участие более 130 000 школьников 5–11 классов общеобразовательных организаций России и при посольствах России за рубежом.
В ходе федерального этапа определили 87 финалистов и 10 победителей. Среди них ученица 7 класса интинского лицея №1 Анна Гараева.
Девочка рассказала про своего прадеда Игнатия Ивановича Рякина, который погиб под Ленинградом в 1942 году. В своем письме Анна рассказала о том, как чтут память о погибших солдатах в родном селе прадедушки и сказала, что хочет больше узнать о том, как он воевал.
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ИСТОЧНИК KP.RU