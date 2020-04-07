В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Сыктывкаре ищут 50-летнего Леонида Згибарца. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся, сообщает пресс-служба УМВД по Сыктывкару.
В последний раз супруга пропавшего общалась с ним по телефону - звонила ему около шести утра 28 марта, когда тот планировал выдвигаться домой с рыбалки. Это было в последний раз, когда женщина общалась с мужем: с тех пор на связь он не выходил.
Полиция Сыктывкара просит всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, обратиться в дежурную часть ОП-2 УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(8212) 63-81-00, 63-81-02, в отдел розыска граждан - 63-81-27 или 02. Анонимность гарантируется.
Приметы разыскиваемого:
- на вид около 55 лет
- рост 168 см
- плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные, с сединой.
- был одет в серую строительную фуфайку, черную вязаную шапку, темно-синие штаны, на ногах сапоги зеленого цвета
- особые приметы: нет левой стопы (протез).
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ИСТОЧНИК KP.RU