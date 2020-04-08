Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой

8 Апр 2020 2020-04-08T13:39:35+03:00

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Жителя Усинска осудили за неудачный грабеж. У него не получилось забрать алкоголь силой даже с помощью биты: планы на бесплатную попойку нарушили продавец и прохожий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняли в разбое.

Вечером 15 января мужчина пришел с бейсбольной битой в магазин, где продавали алкоголь. Набрав заветных бутылок на 1,6 тысяч рублей, мужчина решил забрать алкоголь бесплатно. Продавцу такая идея, конечно, не понравилась, но ему пришлось смириться после аргумента в виде биты.

Однако счастье усинца было недолгим. Мужчина, которого привлекли возмущенные крики продавца, сзади подкрался к любителю халявы и повалил его на землю. Через несколько минут горе-грабителя под белы рученьки подхватила полиция.

Суд признал мужчину виновным. Его осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. А ещё за попытку пронести мимо кассы алкоголь на 1,6 тысяч рублей усинцу влепили штраф в 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU