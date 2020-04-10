Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
Режим самоизоляции в Коми из-за коронавируса продлили до 30 апреля включительно. Люди вынужденно сидят дома и тратят больше электричества и воды, платежи за ЖКХ вырастут. Житель республики задал на портале «Активный регион» вопрос: может в таких условиях отменят хотя бы платежи за капремонт, как сделали в Москве?
Ответ дало региональное МинЖКХ. Если коротко - платежи не отменяют. В ответе сослались на то, что у регионов нет таких полномочий. В Москве отменили, потому что там платеж - 18,58 рублей. Такая сумма соответствует федеральным рекомендациям. А в Коми платеж намного ниже, по этой также причине его отменять не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU