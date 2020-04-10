10 Апр 2020 2020-04-10T13:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам, борющимся с COVID-19 на передовой. По факту члены организации и раньше помогали медикам, но не имели официально оформленного благотворительного счета.

Теперь добровольцы продолжат покупать средства защиты для врачей и привозить для них обеды как автономная некоммерческая организация «Созидатели». Если вы тоже хотите помочь медикам, можно перевести деньги на счет 40703810528000000606. Отчеты о расходах публикуются в этой группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новой главой Минздрава Коми стала доктор Филин

Владимир Уйба подписал распоряжение о ее назначении вчера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU