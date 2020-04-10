В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам, борющимся с COVID-19 на передовой. По факту члены организации и раньше помогали медикам, но не имели официально оформленного благотворительного счета.
Теперь добровольцы продолжат покупать средства защиты для врачей и привозить для них обеды как автономная некоммерческая организация «Созидатели». Если вы тоже хотите помочь медикам, можно перевести деньги на счет 40703810528000000606. Отчеты о расходах публикуются в этой группе.
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ИСТОЧНИК KP.RU