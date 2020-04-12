Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы
В Сыктывкаре индекс уровня самоизоляции на 7 часов 12 апреля составил 5 баллов: на улицах почти никого. Данные Яндекс. Карт говорят, что большинство жителей сидят
Индекс самоизоляции рассчитывают на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. При расчете сравнивают городскую активность в обычный будний день и после введения режима самоизоляции. Показатель в районе 4-5 баллов означает, что на улице почти никого нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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