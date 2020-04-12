Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы

12 Апр 2020 2020-04-12T08:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре индекс уровня самоизоляции на 7 часов 12 апреля составил 5 баллов: на улицах почти никого. Данные Яндекс. Карт говорят, что большинство жителей сидят

Индекс самоизоляции рассчитывают на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. При расчете сравнивают городскую активность в обычный будний день и после введения режима самоизоляции. Показатель в районе 4-5 баллов означает, что на улице почти никого нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Коми: какие штрафы предусмотрены Рассказываем, как будут наказывать за нарушение домашнего режима самоизоляции в Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU