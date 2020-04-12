2020-04-12T11:42:41+03:00
Общество

В Усинске обустроят «Морошковый сквер»

Работы должны завершить до 20 августа
Дарья ЮДИНА
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В Усинске обустроят "Морошковый сквер"В Усинске обустроят "Морошковый сквер"
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Управление ЖКХ городской администрации Усинска заключило контракт на обустройство «Морошкового сквера» в городе. Подрядчиком стало Агентство стратегического развития. Стоимость контракта — 4,1 млн рублей

На участке на улице Мира обустроят пешеходные дорожки и площадку, посадят ель, рябину, черемуху и кустарники в живую изгородь. Также там установят урны и лавочки, светильники. В центре площадки появится малая архитектурная форма «Морошка».

Срок выполнения работ до 20 августа этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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