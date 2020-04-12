2020-04-12T12:02:51+03:00
Общество

В Коми за 2019 год суммы платежей за ЖКУ выросли на 8 процентов

Всего предъявили платежей на 22,5 млрд рублей
Дарья ЮДИНА
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Сумма платежей за ЖКУ в Коми в 2019 году - 22,5 млрд рублейСумма платежей за ЖКУ в Коми в 2019 году - 22,5 млрд рублей
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За 2019 год жителям Коми предъявили платежей за жилищно-коммунальные услуги на 22,5 миллиарда рублей. Это на восемь процентов больше, чем годом ранее. Фактически было оплачено 88 процентов от предъявленных к оплате счетов, пишет Комистат.

На конец 2019 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 10,8 миллиарда рублей, из нее восемь процентов безнадежная.

Для поддержки населения по оплате ЖКУ в прошлом году выделили 3,1 миллиарда рублей. Социальной поддержкой воспользовались 232,5 тысячи человек или 28 процентов жителей республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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