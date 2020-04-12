Самоизоляция в Коми: карантин для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга

12 Апр 2020 2020-04-12T13:44:52+03:00

Тем, кто вернулся из Москвы или Питера в Коми, в карантине сидеть не нужно

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В Коми режим самоизоляции продлили до 30 апреля включительно. Те, кто недавно вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими COVID-19, сидят на карантине две недели. У жителей региона возникают вопросы: должны ли сидеть безвылазно 14 дней дома те, кто недавно вернулся из Москвы или Санкт-Петербурга, ведь эти регионы — в лидерах по новым случаям заражения.

Ответ дало МВД республики нет, не должны. Находиться на карантине должны люди, которые приехал обратно из-за границы, а также уже инфицированные или находящиеся «под подозрением» (в обсерваторе или на карантине дома). Все остальные должны соблюдать условия самоизоляции.

Уважаемые читатели! Призываем вас: сидите, пожалуйста, дома и бережно относитесь к своему здоровью!

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ИСТОЧНИК KP.RU