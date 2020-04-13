Тепло и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в Коми на неделю

13 Апр 2020 2020-04-13T08:49:06+03:00

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В Республику Коми на этой неделе придет настоящее весеннее тепло - воздух прогреется до немыслимых 18 градусов. Во всяком случае, об этом говорят синоптики Коми ЦГМС.

- В понедельник еще сохранится умеренно холодная погода, дневной прогрев небольшой, от 5С на крайнем юге до 0С — на севере. На крайнем северо-востоке ожидается -3...-5С. Прогнозируется, что во вторник станет теплее на 3-5С. А со среды в южных районах ожидается повышение температуры воздуха до 13...15С, к концу недели на юго-западе возможно до 18С. В центральных и в северных районах — до 7...12С. Это теплее обычного в среднем на 8С, - отметила начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.

Такая же положительная аномалия ожидается и в Заполярье, но там ночью температура воздуха будет опускаться до -5С, днем повышаться всего до 3С. На большей части территории обойдется без существенных осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU