В Коми появился новый способ мошенничества из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T09:36:22+03:00

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Жители Коми стали выкладывать в соцсетях скриншоты лживых СМС-сообщений: якобы человек нарушил режим самоизоляции и ему теперь нужно заплатить штраф. Республиканское МВД предупреждает: сообщения не соответствуют действительности.

Правоохранительные органы не работают подобным образом и не штрафуют граждан за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации. Сообщения о дистанционном наложении штрафов на граждан за нарушение карантинных мер – это очередной вид мошенничества.

МВД напоминает: нельзя перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли из SMS-сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU