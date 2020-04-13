Сыктывкарский суд в режиме онлайн оглашает приговор о кошмарившей таксистов преступной группировке

13 Апр 2020 2020-04-13T19:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции меняет незыблемые правила - сегодня Сыктывкарский суд рассмотрел дело о вымогательстве таксистов в режиме онлайн-трансляции.

Дело о кошмарившей перевозчиков на старом Сыктывкарском автовокзале группировке рассматривается с 2017 года. В сентябре прошлого года суд признал всех обвиняемых невиновными. Верховный суд 30 ноября прошлого года отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В апреле 2020-го началось оглашение в специальной трансляции суда - она доступна по этой ссылке.

По версии следствия, директор ООО «Автоперевозчик» после освобождения из мест лишения свободы в 2005 году создал преступную группировку. Фигурант дела вместе с соучастниками требовал от перевозчиков плату за право парковаться и сажать пассажиров на привокзальной площади. За отказ таксистам прокалывали колеса, поджигали машины. Один раз одного из потерпевших даже ударили битой. Преступления совершались 10 лет - с 2005 по 2015 годы. От фигурантов пострадали 15 человек. Общий ущерб имущества оценили в 6 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми судья рассмотрел дело по скайпу из-за угрозы распространения коронавируса

Пандемия меняет незыблемые правила (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU