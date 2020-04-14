В Сыктывкаре из колодца теплотрассы достали истекающего кровью бездомного
В Сыктывкаре поздним вечером 13 апреля прохожий позвонил в службу спасения и сообщил, что в колодец теплотрассы упали двое мужчин. На вызов оперативно выехали спасатели.
У дома №79/2 спасатели обнаружили колодец, в котором находились двое мужчин. Оказалось, что колодец - место их постоянного обитания. Специалисты «СПАС-Коми» не стали оставлять бездомных в беде. Тем более у одного из них кровоточила рана на ноги, предположительно, ножевое ранение.
Бездомным помогли подняться на поверхность, пишет БНК. Раненного 40-летнего мужчину госпитализировали медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU