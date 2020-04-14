2020-04-14T14:36:17+03:00
Общество

Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными

По пути тесты высохли
Дарья ЮДИНА
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В Ухту часть тестов вернулись из столицы Коми высохшимиВ Ухту часть тестов вернулись из столицы Коми высохшими
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Часть тестов на коронавирус из Ухты пришлось вернуть в Сыктывкар. С начала пандемии их сделали около 600, и около 80 вернулись пустыми, высохнув из-за долгого ожидания. Их пришлось отправлять ещё раз. Об этом пишет «Палитра города».

Сейчас в городе готовят лабораторию на базе туберкулезного диспансера, но для завершения работы нужно время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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