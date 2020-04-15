2020-04-15T10:42:04+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню

Отвечает республиканское МВД
Дарья ЮДИНА
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В деревню на время самоизоляции в Коми ездить нельзяВ деревню на время самоизоляции в Коми ездить нельзя
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В Коми режим самоизоляции работает до 30 апреля включительно. Лишний раз не прогуляешься, разве что на балконе. Поэтому многие задумались над тем, чтобы съездить к родным в деревню, село или поселок — там можно гулять во дворе. Можно ли уезжать к родным в Коми во время самоизоляции, ответило МВД республики.

Если коротко — нет, нельзя.

— Поездка в гости к родным и близким не является крайней необходимостью. Надо понимать, что режим самоизоляции вводится для минимизирования общения с окружающими, в том числе с родственниками, не проживающими с вами на одной жилой площади, - сообщили в ведомстве.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких, не выходите без крайней необходимости на улицу!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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