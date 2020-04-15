Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню
В Коми режим самоизоляции работает до 30 апреля включительно. Лишний раз не прогуляешься, разве что на балконе. Поэтому многие задумались над тем, чтобы съездить к родным в деревню, село или поселок — там можно гулять во дворе. Можно ли уезжать к родным в Коми во время самоизоляции, ответило МВД республики.
Если коротко — нет, нельзя.
— Поездка в гости к родным и близким не является крайней необходимостью. Надо понимать, что режим самоизоляции вводится для минимизирования общения с окружающими, в том числе с родственниками, не проживающими с вами на одной жилой площади, - сообщили в ведомстве.
Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких, не выходите без крайней необходимости на улицу!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сразу два случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Печорском районе Муниципалитет присоединился к списку районов Коми, где уже выявили COVID-19 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU