Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню

15 Апр 2020 2020-04-15T10:42:04+03:00

В деревню на время самоизоляции в Коми ездить нельзя

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В Коми режим самоизоляции работает до 30 апреля включительно. Лишний раз не прогуляешься, разве что на балконе. Поэтому многие задумались над тем, чтобы съездить к родным в деревню, село или поселок — там можно гулять во дворе. Можно ли уезжать к родным в Коми во время самоизоляции, ответило МВД республики.

Если коротко — нет, нельзя.

— Поездка в гости к родным и близким не является крайней необходимостью. Надо понимать, что режим самоизоляции вводится для минимизирования общения с окружающими, в том числе с родственниками, не проживающими с вами на одной жилой площади, - сообщили в ведомстве.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких, не выходите без крайней необходимости на улицу!

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ИСТОЧНИК KP.RU