В Коми ежедневно дезинфицируют машины полицейских
В Коми ежедневно дезинфицируют служебные машины МВД. Особое внимание уделяется автомобилям ДПС и ППС, а также машинам участковых уполномоченных и специальных учреждений полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.
Сотрудники проводят дезинфекцию согласно рекомендациям Роспотребназора после каждой смены. Если маршрут длительный, обработку проводят не меньше двух раз в сутки. Полицейские проветривают салон, устраивают влажную уборку и протирают дезинфицирующими средствами ручки дверей и части сидений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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