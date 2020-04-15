2020-04-15T12:28:01+03:00
Общество

В Коми ежедневно дезинфицируют машины полицейских

Другие служебные автомобили МВД также обрабатывают
Дарья ЮДИНА
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В Коми каждый день дезинфицируют служебные автомобили МВД. Фото пресс-службы ведомстваВ Коми каждый день дезинфицируют служебные автомобили МВД. Фото пресс-службы ведомства
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В Коми ежедневно дезинфицируют служебные машины МВД. Особое внимание уделяется автомобилям ДПС и ППС, а также машинам участковых уполномоченных и специальных учреждений полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.

Сотрудники проводят дезинфекцию согласно рекомендациям Роспотребназора после каждой смены. Если маршрут длительный, обработку проводят не меньше двух раз в сутки. Полицейские проветривают салон, устраивают влажную уборку и протирают дезинфицирующими средствами ручки дверей и части сидений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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