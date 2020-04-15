В Коми начали дезинфицировать общественные пространства

15 Апр 2020 2020-04-15T14:24:02+03:00

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В Коми для борьбы с новой коронавирусной инфекцией недавно решили дезинфицировать общественные пространства. В некоторых муниципалитетах уже начали такую обработку.

Первым о дезинфекции остановок отчиталось управление ЖКХ городской администрации Усинска, приложив фотоотчет.

Информационная программа «День» также сообщила о том, что в Ухте с завтрашнего дня начнется санитарная обработка тротуаров, остановок и прочих мест, где бывает много людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU