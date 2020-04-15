В Печорском районе число зараженных коронавирусом выросло до трех человек

15 Апр 2020 2020-04-15T21:44:40+03:00

За последние сутки подтвердили один новый случай инфицирования

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В Печорском районе за последние сутки зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом, и число заболевших в муниципалитете достигло трех человек.

Руководитель района Наталья Паншина в очередной раз попросила людей сидеть дома, чтобы не дать вирусу шанса на распространение.

Напомним, на 15 апреля Коми по-прежнему на четвертом месте по заболеванию коронавирусом. В республике на сегодня уже 97 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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На 15 апреля в городском округе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19, три из них - новых (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU