В Печорском районе число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
В Печорском районе за последние сутки зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом, и число заболевших в муниципалитете достигло трех человек.
Руководитель района Наталья Паншина в очередной раз попросила людей сидеть дома, чтобы не дать вирусу шанса на распространение.
Напомним, на 15 апреля Коми по-прежнему на четвертом месте по заболеванию коронавирусом. В республике на сегодня уже 97 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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На 15 апреля в городском округе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19, три из них - новых (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU