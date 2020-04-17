2020-04-17T16:29:19+03:00
Общество

Не самоизоляцией единой: врио главы Коми объяснил, зачем нужна дезинфекция

Владимир Уйба выступил на пресс-конференции
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба объяснил, зачем нужна дезинфекция подъездовВладимир Уйба объяснил, зачем нужна дезинфекция подъездов
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Сегодня врио губернатора Коми Владимир Уйба отвечал на вопросы журналистов на большой пресс-конференции. В числе прочих прозвучал вопрос о дезинфекции подъездов и общественных пространств — не поздно ли?

— Дезинфекция — необходимая, обязательная мера. К сожалению, вирус очень живуч. Он может выживать несколько суток. Расскажу секрет, — поделился врио. — Сотрудники Управления Роспотребнадзора провели заключительную дезинфекцию в больнице, где ранее находились больные коронавирусом. Провели её специалисты, использовались особые средства. Сделали посевы, и оказалось, что вирус жив!

Владимир Уйба подчеркнул: дезинфекция нужна и делать её нужно не единожды. Что касается оплаты обработки подъездов - это финансовое бремя не для плеч жильцов. Этот вопрос с управляющими компаниями уже разобрали, деньги выделили.

Уважаемые читатели! Не давайтесь в лапы коронавирусу, не выходите лишний раз на улицу!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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