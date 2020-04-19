19 Апр 2020 2020-04-19T09:54:37+03:00

В Коми аграрии могут проконсультироваться по номеру "горячей линии" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Коми заработала «горячая линия» для аграриев. Они могут узнать всю интересующую информацию организации весенне-полевых работ и отрасли животноводства во время самоизоляции. Также жители республики позвонив, могут узнать о ситуации на потребительском рынке.

«Горячая линия» работает круглосуточно. Номер 8 (8212) 301-248.

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ИСТОЧНИК KP.RU