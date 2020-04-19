В Максаковке бесплатно раздают маски

19 Апр 2020 2020-04-19T13:06:39+03:00

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В Верхней Максаковке местные жители и общественный совет запустили акцию «Дарю маску». Люди шьют маски, а потом их раздают или оставляют в месте, где нуждающиеся могут их забрать: в аптеке, магазине, на магазине.

Некоторые благотворители отдают медицинские маски пачками, а кто-то шьет вручную. Каждый день волонтеры раздают от 50 до 250 масок. Узнать больше или присоединиться к акции можно в группе «Максаковская правда».

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ИСТОЧНИК KP.RU