2020-04-19T13:06:39+03:00
Общество

В Максаковке бесплатно раздают маски

Местные жители запустили акцию «Дарю маску»
Дарья ЮДИНА
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В Максаковке раздают маски нуждающимся. Фото из группы "Максаковская правда"В Максаковке раздают маски нуждающимся. Фото из группы "Максаковская правда"
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В Верхней Максаковке местные жители и общественный совет запустили акцию «Дарю маску». Люди шьют маски, а потом их раздают или оставляют в месте, где нуждающиеся могут их забрать: в аптеке, магазине, на магазине.

Некоторые благотворители отдают медицинские маски пачками, а кто-то шьет вручную. Каждый день волонтеры раздают от 50 до 250 масок. Узнать больше или присоединиться к акции можно в группе «Максаковская правда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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