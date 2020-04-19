2020-04-19T18:21:03+03:00
Общество

В Ухте снова начнут ходить некоторые автобусы

Жители близлежащих поселков смогут добраться до города
Дарья ЮДИНА
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В Ухте снова начнут ходить некоторые автобусыВ Ухте снова начнут ходить некоторые автобусыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 20 апреля в Ухте возобновляются пассажирские перевозки по муниципальным регулярным автобусным маршрутам: №112 «Автовокзал – пгт. Ярега», № 104 «Автовокзал – пгт. Водный», № 107 «Автовокзал- пст. Седъю», № 8 «пр. Зерюнова –п. Югэр».

Сесть в автобусы пассажиры смогут только на начальных и конечных остановках и только при наличие спецпропуска. Пассажиры должны будут обязательно соблюдать санитарно – эпидемиологические меры (наличие маски, перчаток, дистанция между пассажирами).

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Цель данных мероприятий - противодействие коронавирусу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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