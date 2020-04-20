2020-04-20T08:53:39+03:00
Общество

Самое время пересидеть коронавирус дома: прогноз погоды на неделю в Коми

Будет холодно, ветрено и мокро
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Жители Коми устали соблюдать режим самоизоляции - все чаще выходят из дома погулять и даже собираются компаниями. Однако погода на этой неделе не благоволит нарушителям - будет холодно, неуютно, мокро и ветрено. Это значит, что сейчас самое время сидеть дома под уютным пледом с вкусным кофе в руках.

- В течение недели по республике будет преобладать холодная погода. Воздушные массы в наш регион будут поступать с арктической зоны. Выпадение осадков на основной территории прогнозируется преимущественно в виде снега, лишь в юго-западных районах в отдельные дни с дождем. В северных районах ожидается усиление ветра при порывах до 15-20м/с, местами с метелью. Температура воздуха составит ночью -4...+1С, днём 0...+5С, в отдельные дни в юго-западных районах до +8С, - сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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