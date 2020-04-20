Сыктывкарских водителей просят проверить видеорегистраторы из-за пропавшей женщины
В Сыктывкаре ищут 58-летнюю Ирину Иванову. Последний раз её видели 15 апреля.
Члены поискового отряда «Лиза Алерт» просят сыктывкарских водителей посмотреть видеорегистраторы с 14 апреля после 22 часов. Особенно могут помочь видеозаписи, снятые на улице Заводской, в промзоне СЛДК, Лесозаводе, по направлению аэропорт заправка АЗС.
Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы, карие глаза. Была одета в синий халат в белый горох, коричневые тапочки.
Сообщить информацию можно по телефону 112 или 8(800) 700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU