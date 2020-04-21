В Сыктывкаре пропал 67-летний мужчина
Последний раз Александра Ускирева видели 19 апреля
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В Сыктывкаре ищут 67-летнего мужчину. Александр Ускирев 19 апреля ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в серую куртку, синюю футболку, черные брюки, черные полуботинки, черную шапку. С собой у мужчины был черный рюкзак.
Ориентировка на пропавшего мужчину
Если у вас есть информация о местонахождении Александра Ускирева, сообщите её, пожалуйста, по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU