В Сыктывкаре пропал 67-летний мужчина

21 Апр 2020 2020-04-21T12:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре ищут 67-летнего мужчину. Александр Ускирев 19 апреля ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в серую куртку, синюю футболку, черные брюки, черные полуботинки, черную шапку. С собой у мужчины был черный рюкзак.

Ориентировка на пропавшего мужчину

Если у вас есть информация о местонахождении Александра Ускирева, сообщите её, пожалуйста, по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми выросло число безработных

Их стало на десять тысяч больше (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU