2020-04-21T12:06:51+03:00
Общество

Коми получит 227 млн рублей из резервного фонда правительства России

Их направят на борьбу с коронавирусом
Дарья ЮДИНА
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Коми выделят дополнительные деньги на борьбу с коронавирусомКоми выделят дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом
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Коми получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства России.

227 млн рублей потратят на оснащение и модернизацию коечного фонда медучреждений, монтаж систем централизированного обеспечения кислородом и на покупку средств индивидуальной защиты для медработников.

Напомним, что сейчас в Коми готовятся встретить пик коронавируса: закупаются аппараты ИВЛ и средства защиты, медики проходят обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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