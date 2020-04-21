Коми получит 227 млн рублей из резервного фонда правительства России

21 Апр 2020 2020-04-21T12:06:51+03:00

Коми выделят дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом

Их направят на борьбу с коронавирусом

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Коми получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства России.

227 млн рублей потратят на оснащение и модернизацию коечного фонда медучреждений, монтаж систем централизированного обеспечения кислородом и на покупку средств индивидуальной защиты для медработников.

Напомним, что сейчас в Коми готовятся встретить пик коронавируса: закупаются аппараты ИВЛ и средства защиты, медики проходят обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU