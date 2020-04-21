2020-04-21T14:43:24+03:00
Общество

Сразу 15 ухтинцев могут получить штрафы за нарушение условий самоизоляции

В ближайшие дни дела рассмотрят в суде
Дарья ЮДИНА
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В Ухте могут оштрафовать сразу 15 горожанВ Ухте могут оштрафовать сразу 15 горожан
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Сразу 15 жителей Ухты могут быть оштрафованы за нарушение условий самоизоляции. Они ходили по городу без спецпропусков. Об этом сообщает информационная программа «День».

Сотрудники полиции уже составили протоколы. В ближайшие дни дела рассмотрят в суде. Штраф - 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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