Сразу 15 ухтинцев могут получить штрафы за нарушение условий самоизоляции
В ближайшие дни дела рассмотрят в суде
В Ухте могут оштрафовать сразу 15 горожан
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Сразу 15 жителей Ухты могут быть оштрафованы за нарушение условий самоизоляции. Они ходили по городу без спецпропусков. Об этом сообщает информационная программа «День».
Сотрудники полиции уже составили протоколы. В ближайшие дни дела рассмотрят в суде. Штраф - 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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