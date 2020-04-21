Сразу 15 ухтинцев могут получить штрафы за нарушение условий самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T14:43:24+03:00

В Ухте могут оштрафовать сразу 15 горожан

В ближайшие дни дела рассмотрят в суде

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Сразу 15 жителей Ухты могут быть оштрафованы за нарушение условий самоизоляции. Они ходили по городу без спецпропусков. Об этом сообщает информационная программа «День».

Сотрудники полиции уже составили протоколы. В ближайшие дни дела рассмотрят в суде. Штраф - 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU