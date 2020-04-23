В Ухте ищут мужчину с татуировкой на левом плече

23 Апр 2020 2020-04-23T12:14:55+03:00

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В Ухте ищут 34-летнего Дениса Басырова. Последний раз его видели 16 апреля. Возможно, он уехал на «попутке» в город Первоуральск Свердловской области.

Приметы: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, короткие темные волосы, на левом плече есть татуировка в виде узоров. Был одет в черную куртку до пояса, черные кроссовки, толстовку и спортивные штаны такого же цвета. С собой мужчина забрал дорожную сумку в клеточку черно-белого цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении Дениса Басырова, просим позвонить по телефону 88216740947, 89041084210, 89581701624.

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Возможно, они смогут помочь с её поисками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU