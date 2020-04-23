Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу
В Усинске суд вынес три постановления о привлечении горожан к административной ответственности. Они вышли на улицу без причины и острой необходимости в период введенного режима повышенной готовности в Коми. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В итоге горожане заработали штрафы. Им придется заплатить до пяти тысяч рублей.
В настоящее время в производстве Усинского городского суда находится девять материалов о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение аналогичной статьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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