Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу

23 Апр 2020 2020-04-23T15:07:49+03:00

Трех усинцев оштрафовали за прогулки без уважительной причины

У них не было уважительной причины находиться вне дома

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В Усинске суд вынес три постановления о привлечении горожан к административной ответственности. Они вышли на улицу без причины и острой необходимости в период введенного режима повышенной готовности в Коми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В итоге горожане заработали штрафы. Им придется заплатить до пяти тысяч рублей.

В настоящее время в производстве Усинского городского суда находится девять материалов о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение аналогичной статьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU