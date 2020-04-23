В Коми Библионочь пройдет в онлайн-режиме

23 Апр 2020 2020-04-23T16:13:08+03:00

В Коми "Библионочь" в этот раз будет виртуальной

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В Коми действует режим самоизоляции, в некоторых городах ввели даже карантин. Но это не значит, что жители республики не смогут культурно обогащаться. Так, акция Библионочь пройдет в режиме онлайн 24 и 25 апреля.

Так, Национальная библиотека Коми 24 апреля предлагает поучаствовать в хоум-челлендже «Поиски книжного Грааля» и акция «Книгоизоляция», а также послушать от известных жителей республики. Игры, викторины, квесты все пройдет в онлайн-режиме. Присоединиться можно будет с 19 часов завтра.

Виртуальные Библиосумерки в Национальной детской библиотеке имени Маршака начнутся в 9:30. Будет две основные темы: космос и Победа в Великой Отечественной войне. Мастер-класс, викторины, видеочтения, мультфильм от читателей программа поможет надолго занять малышей, скучающих в самоизоляции (родителям на заметку).

Юношеская библиотека Коми 25 апреля устроит «Библионочь на диване». В программе лекции, мастер-классы, мультфильмы, викторины, песенный марафон, ужин с литературными персонажами и многое другое. Стартует акция в 18 часов. Присоединиться можно будет в группе «ВКонтакте», на сайте библиотеки и на Discord-сервере. Обратите внимание: программы на разных платформах разные.

У двух других библиотек акции пройдут в группах «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU