Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним
В среднем он равен 13791 рублю. Ни в чем себя не ограничивайте!
В Коми прожиточный минимум остался прежним
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Усредненный прожиточный минимум в Коми останется прежним - 13791 рубль. Таким же он был в первом и втором квартале этого года.
В северной зоне региона прожиточный минимум будет больше – 15615 рублей. В южной зоне он будет, наоборот, меньше - 13334 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по Коми будет 14868 рублей, для детей – 13691 рублей, для пенсионеров – 11366 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU