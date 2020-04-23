2020-04-23T20:19:59+03:00
Общество

Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним

В среднем он равен 13791 рублю. Ни в чем себя не ограничивайте!
Дарья ЮДИНА
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В Коми прожиточный минимум остался прежнимВ Коми прожиточный минимум остался прежним
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Усредненный прожиточный минимум в Коми останется прежним - 13791 рубль. Таким же он был в первом и втором квартале этого года.

В северной зоне региона прожиточный минимум будет больше – 15615 рублей. В южной зоне он будет, наоборот, меньше - 13334 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по Коми будет 14868 рублей, для детей – 13691 рублей, для пенсионеров – 11366 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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