Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним

23 Апр 2020 2020-04-23T20:19:59+03:00

В среднем он равен 13791 рублю. Ни в чем себя не ограничивайте!

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Усредненный прожиточный минимум в Коми останется прежним - 13791 рубль. Таким же он был в первом и втором квартале этого года.

В северной зоне региона прожиточный минимум будет больше – 15615 рублей. В южной зоне он будет, наоборот, меньше - 13334 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по Коми будет 14868 рублей, для детей – 13691 рублей, для пенсионеров – 11366 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU